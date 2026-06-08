İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısının ardından başlayan çatışmada, ABD'nin İran füzelerinin önlenmesinde İsrail'e yardımcı olduğu belirtildi.

İsrail basınının aktardığına göre, İsrail ordusu, İran ile en az birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlıklı olduğunu ileri sürdü.

ABD'nin İran füzelerinin önlenmesinde yardımcı olduğunu belirten İsrail ordusu, şu ana kadar İran'dan 22 füze fırlatıldığını, Yemen'deki Husiler tarafından ise İsrail'e ulaşmadan düşürülen 2 füze atıldığını açıkladı.

İran'ın, füze saldırılarıyla ABD ile varılan ateşkesi bozduğunu öne süren İsrail ordusu, yaşananların yeni bir çatışma değil, nisan ayında sağlanan ateşkesle ara verilen savaşın devamı olduğunu iddia etti.

Ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper'ın üç kez telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a şu ana kadar 3 dalga halinde saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırılarda bir petrokimya tesisi ile balistik füze sistemi bileşenleri üreten üç fabrikanın vurulduğunu kaydeden Defrin, ABD'nin saldırılar konusunda bilgilendirildiğini ancak operasyonların İsrail tarafından tek başına gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.