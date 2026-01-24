Haberler

İsrail'in yakıt ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, kış mevsiminin başlangıcından bu yana İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği bölgede 10 çocuğun soğuk sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, kış mevsiminin başlangıcından bu yana İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği bölgede 10 çocuğun soğuk sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "3 aylık Ali Ebu Zur, aşırı soğuk nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Adama Traore West Ham yolcusu

Adama Traore imzayı atıyor
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var