İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv'de sirenler çaldı

İran'ın düzenlediği füze saldırıları nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler çaldı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığını bildirdi. Bölgedeki patlamalar sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

TEL İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler bir kez daha çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, çoklu savaş başlığı taşıyan en az bir füzenin Tel Aviv semalarında görüldüğünü ve güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Holon'da bir bölgeye çok başlıklı füzenin bir parçasının isabet ettiğini ve hasarın meydana geldiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin düşme ihbarı alınan noktaya sevk edildiği, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı, gerekirse daha sonra güncelleme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
