ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırının ardından şehirde şiddetli patlamalar meydana gelirken, dumanlar yükseliyor ve savaş uçaklarının sesi duyuluyor.
İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte şiddetli patlamalar gerçekleşti.
Bu açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri şehrin doğu ile batısında şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktardı.
Patlamanın gerçekleştiği yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.
İran Hava Savunma Sistemlerinin aktif olduğu kentte, savaş uçağı sesleri duyulmaya devam ediyor.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba