Haberler

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırının ardından şehirde şiddetli patlamalar meydana gelirken, dumanlar yükseliyor ve savaş uçaklarının sesi duyuluyor.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte şiddetli patlamalar gerçekleşti.

İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri şehrin doğu ile batısında şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Patlamanın gerçekleştiği yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.

İran Hava Savunma Sistemlerinin aktif olduğu kentte, savaş uçağı sesleri duyulmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı

Ahırda kuduz şüphesi! Mahalle karantinaya alındı