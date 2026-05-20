Adalah, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin ağır fiziksel şiddet ve cinsel tacize maruz kaldığını duyurdu

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyarak İsrail'e getirdiği Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin yoğun fiziksel şiddet, cinsel taciz ve kötü muameleye maruz kaldığını duyurdu.

Adalah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda saldırıda bulunduğu Küresel Sumud Filosu ve alıkoyduğu aktivistlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Adalah avukatlarının alıkonulan tüm aktivistlerle görüşemediği, ancak ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından aktivistlerin neredeyse tamamının Ketziot Hapishanesi'ne nakledilmeye başlandığı aktarıldı.

Aktivisitlerin sınır dışı edilme işlemleri çerçevesinde yarın mahkemeye çıkartılacağı belirtilen açıklamada, İsrail'in 428 aktivisti hukuka aykırı biçimde tuttuğu ve hepsinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğinin altı çizildi.

-İsrail güçlerinin şiddet uyguladığı en az 3 aktivist yaralandı

Aktivistlerin ağır fiziksel şiddet, cinsel taciz ve kötü muameleye maruz bırakıldığı vurgulanan açıklamada, İsrail güçlerinin uyguladığı şiddetin, en az 3 aktivistin hastaneye kaldırılmasına neden olduğu, söz konusu aktivistlerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Kaburgalarında kırık şüphesi olan onlarca aktivistin nefes alıp vermekte güçlük çektiği de belirtildi.

İsrail askerlerinin aktivistlere sık sık elektroşok cihazlarıyla saldırdığı, filoya yaptıkları yasa dışı müdahale sırasında ve sonrasında plastik mermilerle aktivistleri yaraladığı da aktarıldı.

İsrail donanmasına ait gemiye bindirilen aktivistlerin uzun süre stres pozisyonunda tutulduğu, Aşdod Limanı'na getirilirken tamamen öne eğilerek yürümeye mecbur bırakıldıkları ve İsrail güçlerinin sırtlarına şiddet uygulayarak onları aşağı bastırdığı bildirildi.

Alıkonulan kadın aktivistlerden bazılarının başörtülerinin İsrail güçleri tarafından zorla çıkarıldığı da kaydedildi.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.