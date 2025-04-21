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İsrail'in Sincil Beldesine Saldırısı: Filistinlilere Ateş Açıldı

İsrail'in Sincil Beldesine Saldırısı: Filistinlilere Ateş Açıldı
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İsrailli saldırganlar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Sincil beldesinde Filistinlilere saldırarak bir evi ateşe verdi. Olay sırasında Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açıldı, İsrail ordusu göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil beldesinde Filistinlilere saldırdı, bölgedeki bir evi ateşe verdi.

AA muhabirine konuşan Filistinli aktivist Ayid Gafri, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin Sincil beldesine saldırdığını belirtti.

İsrail askerlerinin koruması altında beldeye baskın düzenleyen saldırganların Filistinlere ait bir çiftlik evini ateşe verdiğini kaydeden Gafri, İsraillilerin saldırı sırasında Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtığını ifade etti.

İsrail ordusunun da beldeye baskın düzenlediğini ve evlere göz yaşartıcı gaz bombaları attığını aktaran Gafri, boğulma tehlikesi yaşayan onlarca Filistinlinin olay yerinde tedavi edildiğini kaydetti.

Ayrıca Gafri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gece beldedeki bir arazi üzerinde çadırlar ve prefabriklerle yeni bir kaçak yerleşim birimi kurduklarını ve Filistinlilerin kendi arazilerine girmelerine izin vermediklerini bildirdi.

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Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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