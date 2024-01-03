İsrail'in saldırısında öldürülen Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gazze Dayanışma Grubu üyeleri, ikindi namazının ardından Fatih Camisi avlusunda toplandı.

"Hamas'ın yiğit evladı Salih Aruri, şehadetin mübarek olsun" yazılı pankart taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Daha sonra Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı, Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri kıldırdı.