İsrail'in Saldırılarına Sakarya'da Tepki

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılar Sakarya'da kınandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü önünde toplanan TÜRK-İŞ üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Grup adına konuşan TÜRK-İŞ Sakarya Temsilcisi Cemal Yaman, İsrail'in zulmünün devam ettiğini söyledi.

Yaman, bir bölgeyi ve medeniyeti haritadan silme operasyonlarının devam ettiğini dile getirerek, "İçimiz yanıyor. Yanmayan yürek, yürek değildir. Videolarda dinlediğimiz, bize şarkı gibi gelen sözler, oradaki insanların isyan sözleri. Bunun karşısında nasıl susacağız? Bunun karşısında haykırmayacağız da ne zaman haykıracağız?" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar susan dünyanın patlama noktasına geldiğini, her devlet ve her kesimden insanın bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nun yola çıktığını anımsatan Yaman, "Her geçen gün bu kafileler çoğalıyor ve Gazze'ye girinceye kadar bu kafileler devam edecektir." dedi.

Yaman, Filistinlilerin yok edilmeye, Gazze'nin mezarlık haline getirilmeye çalışıldığına işaret ederek, "Uluslararası sular, uluslararası konvoylar hiçe sayılarak Gazze'ye yardım götüren insanlar tutuklanıyor. Eşkıya davranışıyla İsrail yapacağını yapmaya devam ediyor, yardım konvoylarını engelliyor. Orada yasayan insanlara 'Burada açlıktan öleceksiniz ya da bu toprakları terk edeceksiniz.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu'nun yanında olduklarını, İsrail'in bu tavrını lanetlediklerini belirten Yaman, "İnsan haklarından bahseden tüm ülkelerin ayağa kalkmalarını ve bu insanlık suçunun dünyayı ve bölgeyi yeniden dizayn etme niyetine karşı çıkmaya bekliyoruz. Bu zulmün karşısında Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.