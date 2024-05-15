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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Avrupa Gazze Hastanesi hizmet dışı kaldı

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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi. Hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle yüzlerce yaralı ve hastanın hayatının tehlikede olduğu ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nde hizmet veren az sayıdaki hastaneden Avrupa Gazze Hastanesinde yakıt yetersizliği nedeniyle çalışmalar durdu.

Hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle yüzlerce yaralı ve hastanın hayatının tehlikede olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Selam ve Cenine mahalleleri ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na bağlı Tel ez-Zater bölgelerine yoğun saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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