İsrail'in Gazze'de su arıtma istasyonuna düzenlediği saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli 2 kardeş hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir su arıtma istasyonuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Saldırıda Filistinli 2 kardeş yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerine ait askeri araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta da yoğun şekilde ateş açtı.

İsrail askerlerinin Beni Suheyla Kavşağını bombalaması sonucu 2 kişinin yaralandığı ve Nasır Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 bin 400'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana en az 312'sini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 765'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.