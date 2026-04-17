İsrail'in Gazze'de su arıtma istasyonuna düzenlediği saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi

İsrail, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli kardeşi öldürdü. Saldırılar sonucunda toplamda 765'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli 2 kardeş hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir su arıtma istasyonuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

İsrail güçlerine ait askeri araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta da yoğun şekilde ateş açtı.

İsrail askerlerinin Beni Suheyla Kavşağını bombalaması sonucu 2 kişinin yaralandığı ve Nasır Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 bin 400'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana en az 312'sini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 765'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar

Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı