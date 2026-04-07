İsrail, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı

İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların geçişini engelleyerek Gazze'deki insani durumu daha da zorlaştırdığı bildiriliyor. Filistin Kızılayı, sınır kapılarının kapatılmasının geçici olmadığını ve bu durumun bölge halkını olumsuz etkilediğini ifade etti.

İsrail'in sınırlı izin verdiği Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların giriş ve çıkışını engellediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail makamları, hastalar ve refakatçilerinin Refah'tan Mısır'a geçişlerini engelledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici bir uygulama olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin engellendiği, bu şekilde bölgenin adeta nefessiz bırakıldığı kaydedildi.

Gazze'nin, kelimenin tam anlamıyla abluka altında olduğu vurgulanan açıklamada, hastaların tedavisiz, ailelerin evsiz kaldığı, çocukların ise geleceğinin karanlığa gömüldüğü ifade edildi.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz

Tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı, karar verildi
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE