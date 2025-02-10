İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na Saldırısı: İki Filistinli Hayatını Kaybetti

TULKERİM, 10 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı pazar günü yaptığı basın açıklamasında, "21 yaşındaki Rehaf el-Ashqar ve 23 yaşındaki hamile kadın Sundus Şalabi, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.