İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na Saldırısı: İki Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 21 yaşındaki Rehaf el-Ashqar ve hamile kadın Sundus Şalabi yaşamını yitirdi.
TULKERİM, 10 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı pazar günü yaptığı basın açıklamasında, "21 yaşındaki Rehaf el-Ashqar ve 23 yaşındaki hamile kadın Sundus Şalabi, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.