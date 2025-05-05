İsrail'in Nisan Ayında Batı Şeria ve Kudüs'te 152 Yapıyı Yıkması

İsrail ordusu nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi yayımladığı aylık raporunda söz konusu bilgiye yer verdi.

İsrail ordusunun nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 152 yapıyı yıktığı belirtilen raporda, bunlardan 96'sının ikamet edilen ile 10'u kullanılmayan ev, 46'sının ise tarımsal tesis ve arazileri olduğu kaydedildi.

Raporda, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban'ın da " İsrail, Filistinlilerin doğal yerleşim ve yapılaşma alanlarını hedef alarak baskıyı artırmaya devam ediyor." sözlerine yer verildi.

Yeni yerleşim planları ve saldırılar

Raporda ayrıca, İsrail'in ilgili kurumlarının nisan ayında Batı Şeria ve Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerine yönelik 27 imar planını incelediği aktarıldı. Bu planların 3 bin 30 dönümlük Filistin arazisini kapsadığı ifade edildi.

Nisan ayında İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 1693 saldırının kayda geçtiği paylaşılan raporda, bunlardan 341'inin gaspçı İsrailliler tarafından yapıldığı belirtildi.

Raporda, saldırılar arasında silahlı baskınlar, arazilere el koyma, ağaç sökme, mülke zarar verme, yol kesme ve yeni askeri kontrol noktaları kurma gibi eylemlerin yer aldığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in ayrıca tarımsal ve hayvancılık amaçlı 10 yeni kaçak yerleşim birimi kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Batı Şeria'da şiddet artıyor

Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarına göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 16 bin 400'ü aşkın kişi ise gözaltına alındı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 170 bini aşkın Filistinli öldü ya da yaralandı, 11 binden fazlası ise kayıp. Kurbanların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.