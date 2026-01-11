İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 2 kişi yaralandı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un güneyindeki Hıvara kontrol noktası yakınlarında düzenlediği saldırıda 30 yaşındaki bir Filistinlinin başından yaralandığı, ekiplerinin söz konusu yaralıyı hastaneye naklettiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerinin ayrıca İsrail ordusunun kentin güneydoğusundaki Avarta beldesinde darbederek yaraladığı 39 yaşındaki bir Filistinliyi de hastaneye naklettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.