Hizbullah'ın roket saldırısının ardından Tel Aviv çevresinde sirenler çaldı

İsrail'in kara, deniz ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Hizbullah'ın roketli saldırısının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in merkezinde sirenlerin çalmaya başlamasından önce İsrail ordusundan herhangi bir ön uyarı yapılmaması dikkati çekti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde ise hava savunma sistemlerinin fırlatılan 6 roketi önlediği, şarapnel parçalarının farklı bölgelere düştüğü ileri sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet veya yaralı raporu almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

Hizbullah 24 saatten kısa sürede 100 roket ve insansız hava aracı fırlattı

Öte yandan dün Hizbullah'ın sabah saatlerinden gece yarısına kadar geçen sürede İsrail'in kuzeyine yaklaşık 100 roket ve insansız hava aracı fırlattığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, bunların çoğunun önlendiğini, bir kısmının ise açık alanlara düştüğünü ileri sürdü.

Haberde, bir önceki gün ise Hizbullah'ın, İsrail'in kuzey bölgelerine doğru 60'tan fazla roket ateşlediği, bu roketlerin 20'sinin Hayfa ve Krayot bölgelerine, 10'unun Akka ve Nahariye bölgelerine, 30'unun ise Yukarı Celile bölgesine atıldığı kaydedildi.