İsrail'in Madrid maslahatgüzarı, BM Temsilcisinin Sebte açıklamasının ülkesini temsil etmediğini savundu

İsrail'in Madrid Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dana Erlich, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'un Sebte'deki gelişmelere ilişkin açıklamasının ülkesinin resmi tutumunu yansıtmadığını öne sürdü.

Erlich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki (Ceuta) gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Erlich, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danon'un konuya ilişkin açıklamasının "İsrail'in resmi pozisyonunu temsil etmediğini" savundu.

Danon ve İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Sebte'deki düzensiz göçmen akışı sonrası sosyal medya hesapları üzerinden karşılıklı atışmıştı.

Danon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya'nın İsrail'i sürekli eleştirdiğini ancak Sebte'deki düzensiz göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini belirtmişti.

Paylaşımında İspanya'yı hedef alan Danon, "Belki bize ders vermeye devam etmeden önce Afrika'da neden yerleşim bölgeleri kurduğunu dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Puente, Danon'un açıklamasına ilişkin, "Görünüşe göre her şey giderek daha net hale geliyor." ifadesini kullanarak, yaşananların arkasında İsrail'in bulunduğunu ima etmişti.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA