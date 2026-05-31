İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından arama çalışmaları sürüyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyinde yer alan Sur kentine bağlı Abbasiye beldesine hava saldırısı düzenledi.
İlk belirlemelere göre, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından kayıp kişilerin olduğu ve arama çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.
Ayrıca güneydeki Mercayun'daki Tulin beldesinin İsrail topçularının bombardımanına maruz kaldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız