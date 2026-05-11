İsrail'in Lübnan'ın güneyinde belediye aracını hedef aldığı saldırıda 2 işçi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir belediye aracını hedef aldığı saldırıda 2 işçi yaşamını yitirdi.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Nebatiye kırsalındaki Zibdin beldesinde belediyeye ait bir aracı hedef aldı.

Saldırıda, bölgede halka ekmek dağıttıkları belirtilen belediye çalışanları Yahya Ali Kubeysi ve Hüseyin Ahmed Kubeysi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Araca iki güdümlü füzenin isabet ettiği, bölgede saldırı sonrası arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan'ın güneyinde gün içinde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.