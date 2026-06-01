İsrail'in, Lübnan'daki Sur kentinin en büyük hastanesinin yakınına düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Saldırı hastanede ağır hasara yol açtı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Marake beldesi kavşağında, kentin en büyük hastanesi olan Cebel Amil'in karşısındaki binaları ve otoparkı hedef aldı.

Hava saldırısının elektrik kesintisine yol açması sebebiyle hastanenin yoğun bakım ünitelerinde hastalara oksijen sağlamada aksama yaşandığı belirtildi.

Ayrıca saldırının hastane binalarında ağır hasara neden olduğu, özellikle yoğun bakım servisleri, hasta odaları, diyaliz merkezi ve hastane yerleşkesinin büyük zarar gördüğü ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise saldırının etkisiyle Cebel Amil Hastanesi'nin camlarının kırıldığı, çevredeki bina ve araçlarda büyük hasar meydana geldiği görüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
