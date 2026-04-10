İsrail'in Lübnan'da gece saatlerinden beri düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Habbuş beldesi ile Zafta ve Mervaniye beldeleri arasında bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Kentin Kefr Tibnit beldesinde bir evi hedef alan İsrail ordusu, Cermek ve Mahmudiye beldeleri arasındaki bölgeyi de bombaladı.

Mercayun ilçesi yakınındaki Dibbin beldesini topçu ateşiyle hedef alan İsrail ordusu, Hiyam beldesinde de geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları Haris beldesini de bombaladı, Sarbin ve Beyt Lif beldeleri topçu atışıyla hedef alındı.

Sur kentine bağlı Kana beldesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nebatiye'nin Sultaniye, Debal ve Tibnin beldeleri de İsrail ordusunun hedefi oldu.

Kentin Hanaviye beldesindeki İsrail saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Sur'a bağlı Mecadil beldesine de saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları Sayda'nın güneyindeki Sarafend beldesini 2 hava saldırısıyla vurdu. Bölgedeki Hırbet Duveyr köyü de hedef alındı.

Ayrıca, İsrail ordusu Lübnan'ın sınır beldelerinden Ayta eş-Şaab'ın mahallelerini de hedef aldı.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1888 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
