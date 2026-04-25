İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 2 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı bir köye düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Nebatiye'nin Bint Cibeyl ilçesinin Safed el-Battih köyüne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun bugün, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan bölgelere düzenlediği saldırılarda da 4 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.