İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda Filistin İslami Cihad komutanı ile kızı hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir eve düzenlediği saldırıda, Filistin İslami Cihad komutanlarından Vail Abdulhalim ile 17 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece saatlerinde ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde Filistinli bir ailenin yaşadığı daireyi güdümlü füzeyle hedef aldı.

Saldırıda, Filistin İslami Cihad komutanlarından Vail Abdulhalim ile 17 yaşındaki kızı Rama hayatını kaybetti.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 988 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.