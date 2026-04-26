Haberler

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 509'a çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 509'a yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 509'a, yaralı sayısı 7 bin 755'e ulaştı.

Öte yandan İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

