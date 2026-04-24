İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 491'e çıktı

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 491'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 491'e, yaralı sayısı 7 bin 719'a ulaştı.

İsrail saldırılarında 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 233'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 116 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

Öte yandan İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a gidiyor

İran'dan sonra Trump da "müzakere" ile ilgili kararını verdi
Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...
Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

Anıtkabir'le ilgili yeni öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti

En büyük ilçelerden! CHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi

İddianame hazır! Aleyna ve tetiğe basan için aynı ceza istendi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi

Devlet hastanesindeki rüşvet skandalında, doktordan pes dedirten ifade