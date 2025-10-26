Haberler

İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı
Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırılar, ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

  • İsrail ordusu Lübnan'ın Nakura beldesinde bir araca İHA saldırısı düzenledi ve bir kişi öldü.
  • İsrail ordusu Lübnan'ın Nebi Şit beldesinde bir araca İHA saldırısı düzenledi ve bir kişi öldü.
  • İsrail ordusu Lübnan'ın Üst Hafir köyüne İHA saldırısı düzenledi, bir kişi öldü ve iki kişi yaralandı.
  • İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde araç ve motosikletlere İHA saldırıları düzenliyor.
  • İsrail, Kasım 2024'te Hizbullah ile ateşkes anlaşması sağlanmasına rağmen ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN İKİ NOKTASINA SALDIRI

İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur vilayetine bağlı Nakura beldesinin girişinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesinde de bir araç İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde, Baalbek'e bağlı Üst Hafir köyüne düzenlenen İHA saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

BİLANÇO AĞIR

Öte yandan ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesinde ise bir kişi, savaş kalıntısı bir cismin patlaması sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen son günlerde Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde araç ve motosikletlere İHA saldırıları düzenliyor. İsrail'in dün sabah ve gece saatlerinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Yorumlar (3)

Selim Şahin Şahin:

Türkiye'nin 23 yıllık "UTANCI", yüzkarası AKP oturmuş seyrediyor !!!!.......... Akdeniz'in ortasında uluslararası sularda İSRAİL SALDIRISINA uğrayan kendi T.C. milletvekillerini KORUMAKTAN ACİZ zavallılar zavallısı AKP (İSRAİL HOLDİNG) ve "RECEP"....... "ne dolaplar döndüğünü" anlamak için şu 2 videoyu seyredin (uzunlukları 25 ve 48 saniye) youtube . com/shorts/PKjRr-P1Oqw ....... youtube . com/shorts/7U3LCh6-4s4 ....... tavsiye ederim......

Erol Birol :

Bir gece ansızın gidecektik bir türlü vakit bulamadık.

huseyin Aktas:

Sozde devletler yani kucuk devletler. onunuzde iki secenek var. Ya Turk askerini davet edeceksiniz yada israilden gece gunduz dayak yiyeceksiniz. Baska sansiniz yok. Hava gucunuz yok teknolojiniz yok duzenli ordunuz yok. Yani sNsiniz yok onunuzde iki secenek var.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
