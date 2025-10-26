İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN İKİ NOKTASINA SALDIRI

İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur vilayetine bağlı Nakura beldesinin girişinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesinde de bir araç İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde, Baalbek'e bağlı Üst Hafir köyüne düzenlenen İHA saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

BİLANÇO AĞIR

Öte yandan ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesinde ise bir kişi, savaş kalıntısı bir cismin patlaması sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen son günlerde Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde araç ve motosikletlere İHA saldırıları düzenliyor. İsrail'in dün sabah ve gece saatlerinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.