Lübnan: İsrail Saldırılarında 486 Kişi Hayatını Kaybetti, 1.313 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
İsrail'in Beyrut'un güney banliyolarına düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 486'ya yükselirken, yaralı sayısı 1.313'e çıktı. Lübnan Halk Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırıların yol açtığı yıkımı duyurdu.

BEYRUT, 10 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırısının yol açtığı yıkım, 9 Mart 2026.

Lübnan Halk Sağlık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 486'ya, yaralı sayısı ise 1.313'e yükseldi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
