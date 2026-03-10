Lübnan: İsrail Saldırılarında 486 Kişi Hayatını Kaybetti, 1.313 Kişi Yaralandı

BEYRUT, 10 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırısının yol açtığı yıkım, 9 Mart 2026.

Lübnan Halk Sağlık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 486'ya, yaralı sayısı ise 1.313'e yükseldi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua