İsrail'in Lübnan'a Topçu Saldırısı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın Meys el-Cebel beldesine ateşkese rağmen topçu saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılar, Ekim 2023'te başlayan ve Eylül 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşen çatışmaların ardından meydana geldi. Lübnan makamlarının saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki Meys el-Cebel beldesine topçu saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Meys el-Cebel beldesinin batısını 5 topçu saldırısıyla hedef aldı.

Lübnan makamlarından söz konusu saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
