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Nebatiye'de İHA Saldırısı: 1 Ölü

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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesinde düzenlediği İHA saldırısında yaralanan Ali Sabah, hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi yaralanmış, ikinci saldırıda sağlık ekipleri hedef alınmıştı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun öğle saatlerinde Nebatiye ilçesindeki Duhayet Kefr Rumman yolu üzerinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında yaralanan Ali Sabah, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Nebatiye'de İsrail tarafından düzenlenen İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bakanlık, saldırının iki aşamada gerçekleştirildiğini, ikinci saldırının yaralıları kurtarmak üzere olay yerine gelen sağlık ekiplerini de hedef aldığını ve ambulansın hasar gördüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA
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