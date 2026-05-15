İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Nebatiye kent merkezinde bir otomobili iki füzeyle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Bölgeye insani yardım götürmek için geldikleri belirtilen kişilerin hedef alındığı saldırıda, Nebatiye Acil Yardım ekiplerine ait 3 ambulansın da hasar gördüğü, ambulanslardan birinin tamamen kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Nebatiye'ye bağlı Haruf beldesinde bir evi hedef aldığı saldırıda da 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sur kentine İsrail saldırıları sürüyor

Öte yandan İsrail ordusu, güneydeki Sur kentine bağlı Hoş, Şıaytiye ve Tayr Falsay beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları kısa süre önce de Sur kent merkezi ile çevresindeki Maşuk, Hamadiye, Şebriha ve Abbasiye beldelerini hedef almıştı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Sur kentindeki bir halk sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 2'si hemşire 9 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Sur kent merkezi ve çevresine yönelik hava saldırıları başlattığını açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 900'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.