İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın Bekaa Vadisi ve Hirmil kırsalına saldırmış, sonucunda 5 kişi yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, bir dronun saldırısı sonucu bir kişi yaralanmıştır.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa Vadisi ile Hirmil kırsalına saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ilk belirlemelere göre İsrail saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusuna ait dronun Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesine ses bombası atması sonucu bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
