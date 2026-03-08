Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir binaya düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın 19 kişi öldü

Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 19 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı, ülkenin kuzeyine yönelik füze atılması sonrası gerçekleşti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde üç katlı bir binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Batı Sir beldesinde üç katlı bir binayı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
