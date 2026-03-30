İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.238'e Yükseldi

BEYRUT, 30 Mart (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi de yaralandı. Böylelikle 2 Mart'tan bu yana tırmanışa geçen silahlı çatışmalardaki toplam can kaybı 1.238'e, yaralı sayısıysa 3.543'e yükseldi.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'ne bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi'nden pazar günü yapılan açıklamada, şu ana kadar kaydedilen saldırı sayısının 4.401'e ulaştığı, ülke genelinde 663 barınakta 136.147 yerinden edilmiş kişi ve 35.170 ailenin kaldığı belirtildi.

Birim, yerinden edilmelerin ve can kayıpların artmaya devam etmesi nedeniyle insani durumu izlemeyi ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik hava saldırıları sürüyor. Dahiye bölgesini hedef alabileceklerini belirten İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerinde yaşayanlardan bölgeyi terk etmelerini istedi.

