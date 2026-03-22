İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Nebatiye'nin Sultaniye ve Savane beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Sultaniye beldesine gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada Savane beldesindeki saldırıda ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA'ya göre, ayrıca, Nebatiye'nin Kantara, Beyt Lif, Kavze beldelerini de hedef alan İsrail ordusu Ayta eş-Şaab'da otomatik silahlarla ateş açtı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırılarını sürdürüyor.

Hizbullah ise Lübnan'ın güneyindeki İsrail birlikleri ile İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki Hiyam beldesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.