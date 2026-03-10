Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA ile düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın Kıleyle beldesine düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, 2 Mart'tan bu yana devam ederken, ölü sayısı 486'ya, yaralı sayısı ise 1313'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kıleyle beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Kıleyle beldesinde bir araca İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

