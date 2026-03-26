İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl kentinin Saff el-Heva bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Kefr Rumman beldesinin Maakil Mahallesinde bir binayı bombalaması sonucu yerle bir olan binada 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Sur kentine bağlı Cebel Batım ve Mecdel Zun beldeleri de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.