İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'ta başlayan saldırılarda toplam ölü sayısı 1094'e ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, zorla yerinden edilenlerin sayısının 1.162.000'i geçtiğini açıkladı.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl kentinin Saff el-Heva bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Kefr Rumman beldesinin Maakil Mahallesinde bir binayı bombalaması sonucu yerle bir olan binada 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Sur kentine bağlı Cebel Batım ve Mecdel Zun beldeleri de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı
Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Savaş ülkeyi felakete sürükledi! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Savaşın ortasında güldürmeyen şaka

Savaşın ortasında güldürmeyen şaka!