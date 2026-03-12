Haberler

Albüm: İsrail'den Lübnan'ın Çeşitli Bölgelerine Hava Saldırısı: En Az 15 Ölü, 24 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Saldırılar, güney bölgeleri, Bekaa Vadisi ve Beyrut'u hedef aldı.

BEYRUT, 12 Mart (Xinhua) -- İsrail'in salı gecesinden çarşamba sabahına kadar Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı Acil Operasyonlar Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre söz konusu saldırılarda, güneydeki birçok bölge, doğudaki Bekaa Vadisi ve başkent Beyrut hedef alındı.

Kaynak: Xinhua
