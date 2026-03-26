İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kunin beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Deyr Amis, Yukarı Nebatiye, Adşit, Sırife ve Hasbiye beldelerini hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.