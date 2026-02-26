İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği şiddetli saldırılarda biri 17 yaşındaki bir çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusunda çeşitli noktaları hedef aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne savaş uçakları ile bir dizi şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi.

Baalbek'in çeşitli noktalarını hedef alan İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin Baalbek'in batısındaki Beyt Meşik çiftlikleri bölgesinde 17 yaşındaki Suriyeli Hasan Muhsin el-Halef olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığını iddia etti

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Waweya, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü birimine ait altyapıyı hedef aldığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da Rıdvan Gücü'ne ait askeri kampların hedef alındığını ve bu kamplarda büyük miktarda silah ve füze bulunduğunu öne sürdü.

Waweya, Hizbullah'ın söz konusu kampları silahlı eğitim ve tatbikat için kullandığını savundu.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusu ihlallerini sürdürüyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.