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İsrail'in Lübnan'da devam eden hava saldırılarında ölü sayısı 9'a yükseldi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Saldırılarda Abbasiye beldesinde 4, Vadi Celyu'da 2 kişi öldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun, Lübnan'da sürdürdüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesini hedef aldığı saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirirken, kentin Vadi Celyu bölgesinde seyir halindeki bir motosiklete yönelik hava saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları ayrıca El-Mecadil, Mecdel Zun ve Zebkin beldelerini de bombaladı.

İsrail'in gün içinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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