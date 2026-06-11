İsrail'in Lübnan'da devam eden hava saldırılarında ölü sayısı 9'a yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan'da sürdürdüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesini hedef aldığı saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirirken, kentin Vadi Celyu bölgesinde seyir halindeki bir motosiklete yönelik hava saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları ayrıca El-Mecadil, Mecdel Zun ve Zebkin beldelerini de bombaladı.

İsrail'in gün içinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin öldüğünü açıklamıştı.