İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Bint Cubeyl ilçesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Sayda kentinin güneyindeki Arab Cel beldesinde ise daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu bir binayı bombaladı.

Öte yandan İsrail ordusunun, işgalini genişletmek amacıyla kara saldırıları başlattığı Lübnan'ın güneyinde topçu ve hava saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda sabah saatlerinden bu yana Hıyam, Kakaiyyet Cisir, Ganduriyye, Binafol, Şebaa, Kefre ve Raşya beldelerine topçu ve hava saldırıları düzenlendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini bildirmişti