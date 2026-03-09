İsrail ordusunun Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü
İsrail ordusu, Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurmaya yönelik olarak sürüyor.
İsrail ordusunun, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.
İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Dahiye bölgesine en az 10 hava saldırısı düzenlerken, saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu. Bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'e ait bir insansız hava aracı ise Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.
Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah alt yapısını hedef aldığını öne sürerek Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Dahiye'deki saldırılarının bazılarında Hizbullah'ın finans kuruluşu Karz-ı Hasen'e ait şubelerin bulunduğu binaları hedef aldı.
İsrail ordusu gün içinde, Lübnan genelinde Karz-ı Hasen şubelerini hedef alacaklarını açıklamıştı.???????
Hizbullah ise Lübnan'daki saldırılara misilleme olarak İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenlediğini açıkladı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'ayükseldiğini açıklamıştı.