Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu
İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. 2 Mart'tan bu yana gerçekleşen saldırılarda ölü sayısı 394'e, yaralı sayısı ise 1130'a yükseldi.
İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, patlama ve savaş uçağı sesleri duyuldu.
İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.
İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.
Uçak sesi ve şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.
Öte yandan, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.