İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Şerhabil beldesine sabah erken saatlerde düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sabah erken saatlerde Şerhabil beldesini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.