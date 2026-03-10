İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Coya beldesine saldırısında belediye başkanı ile bir meclis üyesi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'ın Coya beldesine düzenlediği hava saldırısında belediye başkanı ve bir belediye meclisi üyesi hayatını kaybetti. Saldırılarda ölenlerin sayısı 570'e yükseldi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Coya beldesine düzenlediği hava saldırısında belediye başkanı ve bir belediye meclisi üyesinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur kentindeki Coya beldesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Coya Belediye Başkanı Fevzi Fevvaz ile belediye meclisi üyesi Abbas Baalbaki hayatını kaybetti.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 84 artarak 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini açıklamıştı.