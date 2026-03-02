Haberler

İsrail ordusu, Lübnan genelinde 70'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze saldırıları gerekçesiyle Lübnan'da 70'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 149 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef almaya başlamasından bu yana ülke genelinde 70'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere yönelik bir saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.

Saldırılar kapsamında Hizbullah'a ait 70'ten fazla silah deposu, fırlatma sahası ve rampasının hedef alındığını ileri süren İsrail ordusu, vurulan "hedeflerin" İsrail'e karşı saldırı için kullanılacağını iddia etti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İran'ı desteklemek için çatışmalara dahil olma kararı aldığını belirterek saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran İsrail, başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasına saldırılar düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
