Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 31 kişi öldü, 149 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 149 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar başkent Beyrut ve güney bölgelerinde gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

