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Lübnan'da Gazetecilere Saldırı: 2 Yaralı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırılarında 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırılarında 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyini hedef almaya devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nebatiye el-Fevka beldesine 6 hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan haber ajansı NNA ise El-Menar TV muhabiri ile bir kameramanın Nebatiye'ye yönelik hava saldırısında yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in, yaklaşan seçimler nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını artırdığını ve radikal sağın gönlünü yapmak için bölgeyi "kanlı" bir seçim sandığına dönüştürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA
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