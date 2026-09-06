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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın Nebatiye ve Arabsalim bölgelerine sabah düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi yaralandı. Saldırılar, ateşkes sürecine rağmen sürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine bu sabah düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği saldırılara ilişkin ilk veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nebatiye el-Fevka beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nebatiye kentindeki Rahibat Mahallesi'ni hedef alan İsrail saldırısında ise aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Arabsalim beldesine düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında 2 çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Kefr Rumman beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda da 4 kadın yaralandı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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