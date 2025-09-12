Haberler

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda 2 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın Nebatiye bölgesine düzenlediği insansız hava aracıyla saldırıda 2 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının Bint Cubeyl ilçesindeki Ayta el-Cebel beldesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Ayta el-Cebel beldesinde bir araca saldırı düzenledi.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
