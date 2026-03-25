İsrail basını: Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle ülkenin kuzeyinde 2 kişi yaralandı

İsrail basını, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Karmiel bölgesine düzenlenen roket saldırıları nedeniyle iki kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in kuzeyine atılan roketler nedeniyle Kiryat Şimona ve Karmiel bölgelerinde bazı alanlara roket parçaları ve şarapneller düştüğü belirtildi.

Karmiel'de şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralanan 50'li yaşlardaki iki kişiye müdahale edildiği kaydedildi.

Haberde, roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Karmiel, Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri dahil geniş bir alanda sık aralıklarla sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Hizbullah, Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırılarını şiddetlendiren İsrail'e sık sık roket ve dron saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1072 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.